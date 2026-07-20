Морган Роджърс пристигна за прегледи преди рекордния си трансфер

Атакуващият халф на Англия и Астън Вила Морган Роджърс е пристигнал в Лондон, за да премине медицински прегледи преди рекордния си трансфер в Челси, съобщава "Скай спортс". Бирмингамци вече приеха офертата в размер на 117 милиона паунда от клуба от "Стамфорд Бридж". След като премине прегледите, Роджърс ще подпише с Челси договор за шест години с опция за удължаването му до лятото на 2023-та.

Челси шокира Арсенал за Морган Роджърс след оферта от 117 милиона

Националният отбор на Англия, от който бе част Роджърс, се завърна вчера, след като спечели бронзовите медали на Мондиал 2026.

Халфът бе трансферна цел №1 на Арсенал, но Челси изпревари градския си съперник, който не бе склонен да плати толкова висока трансферна сума.

Роджърс ще стане най-скъпият британски играч на всички времена, когато завърши трансфера си от Астън Вила, като сумата ще надхвърли 116-те милиона паунда, платени от Манчестър Сити за неговия съотборник от Англия Елиът Андерсън.

Роджърс също така е напът да стане рекордно попълнение на Челси, тъй като трансферът му ще надхвърли 115-те милиона паунда, които „сините“ платиха на Брайтън за Мойсес Кайседо през 2023 г.

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