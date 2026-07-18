Челси шокира Арсенал за Морган Роджърс след оферта от 117 милиона

Челси е постигнал договорка с Астън Вила за Морган Роджърс, след като е предложил 117 милиона лири за него, съобщава “Атлетик”. Това би било нов рекорд за британски трансфер, подобрявайки този на Елиът Андерсън, който премина от Нотингам в Манчестър Сити за 116 милиона.

Според информацията офертата на лондончани е приета и трансферът се финализира. Очаква се Роджърс да подпише 6-годишен договор със “сините” с опция за още една година. Възможно е той да премине медицински прегледи още в понеделник, след като се върне от Съединените щати, където е с отбора на Англия на Световното първенство.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Chelsea have reached an agreement to sign Morgan Rogers from Aston Villa for £117M.



A medical is due to take place on Monday.



(Source @David_Ornstein) pic.twitter.com/3m58qs4u0K — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 18, 2026

23-годишният футболист беше трансферна цел номер 1 на Арсенал за това лято, но е избрал да продължи кариерата си в Челси. Той се наложи като един от най-добрите атакуващи халфове в Премиър лийг през последните два сезона. Той записа 31 гола и направи 29 асистенции в 125 мача за Вила.

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