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Ковънтри привлече швейцарски защитник от Айнтрахт

  • 17 юли 2026 | 02:56
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Ковънтри привлече швейцарски защитник от Айнтрахт

Новакът в английската Висша лига Ковънтри Сити подписа с швейцарския защитник Орел Аменда от Айнтрахт Франкфурт срещу неназована сума, съобщиха от английския клуб.

22-годишният централен защитник пристига след два сезона с отбора от Бундеслигата, където записа 42 участия във всички турнири. Той има седем мача за Швейцария.

„Искам да печеля, искам да помогна на отбора и да помогна на клуба да успее“, каза Аменда в изявление.

„Наистина нямам търпение да играя на този красив стадион, да се срещна с феновете, да празнувам с тях, да печеля с тях. Искам да вкарвам и тук, така че нямам търпение да започна.“

Ковънтри започва кампанията си във Висшата лига като гост на действащия шампион Арсенал на 21 август.

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