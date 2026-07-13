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  3. Ади Хютер обеща вълнуващ футбол и нови попълнения при началото на подготовката на Айнтрахт

Ади Хютер обеща вълнуващ футбол и нови попълнения при началото на подготовката на Айнтрахт

  • 13 юли 2026 | 18:08
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Ади Хютер обеща вълнуващ футбол и нови попълнения при началото на подготовката на Айнтрахт

Ади Хютер даде първата си официална пресконференция, след като се завърна като треньор на Айнтрахт (Франкфурт). Отборът днес започна подготовка с 30 играчи и проведе открита тренировка, а фенове скандираха името на австрийския наставник.

Сред футболистите бяха нападателят Йонатан Буркарт и ветеранът Марио Гьотце, докато играчи от Световното първенство като японеца Рицу Доан ще се присъединят на по-късен етап.

Хютер обеща вълнуващ футбол и чувство на оптимизъм след лошия минал сезон, в който отборът завърши осми в Бундеслигата и пропусна място в Европа.

"Трябва да опитаме още веднъж да върнем стадиона - който има невероятна атмосфера - зад гърба си", каза Хютер, който пое поста от испанеца Алберт Риера, задържал се начело само няколко месеца. Австриецът каза, че ще има подкрепления, евентуално още тази седмица, добавяйки: "Колкото по-рано ключови играчи са там на ключови позиции, толкова по-добре",

Риера остава начело на Айнтрахт... засега
Риера остава начело на Айнтрахт... засега

Първият официален мач на Франкфурт е мач от първия кръг за Купата на Германия срещу петодивизионния Сен Тонис на 21 август. В Бундеслигата отборът стартира седмица по-късно срещу Унион (Берлин). Първият престой на Хютер във Франкфурт беше между 2018 и 2021 г.

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