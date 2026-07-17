Кристиан Димитров: Новите попълнения вдигнаха класата на отбора

Капитанът на Левски Кристиан Димитров сподели първите си впечатления след успеха на тима с 2:1 над Дунав (Русе) в мач от първия кръг на efbet Лига.

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"Искам да поздравя феновете, които ни подкрепиха. Поздравявам и Дунав, защото ни затрудниха. Ние имахме доста ситуации, но най-важното са трите точки в този мач. Бяхме концентрирани за този двубой, а от утре започваме да се готвим за Крайова. Има много лидери в нашата съблекалня.



Станахме по-качествен отбор. Новите попълнения вдигнаха класата на отбора. Ще се раздадем и се надяваме да се поздравим с добър резултат срещу Университатя", заяви капитанът на "сините"

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