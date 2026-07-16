Дунав преди мача с Левски: Страх няма, мястото ни е в Първа лига

Председателят на управителния съвет Диян Димов и Светлин Симеонов, който също е част от УС на Дунав (Русе) дадоха пресконференция преди началото на сезона.

Част от ръководните органи на новака в efbet Лига разкриха очакванията си за сезона и какви са целите пред „драконите“.

„За нас е изключителен момент, че се завръщаме в Първа лига и мисля, че тук ни е мястото. Привлякохме 10 нови до момента. С оглед на това не се очакват повече нови или максимум само още едно попълнение. Финансово сме стабилни, всичко е наред при нас“, разкри председателят на УС.

Димов сподели и какво очаква от първия кръг и двубоя срещу Шампиона на България Левски.

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„Страх няма, респект със сигурност има, това е един от грандовете на България. Предполагам, че ще има ротации при тях с оглед на това, че имат важен мач от евротурнирите. Ако искат да растат нашите футболисти, това е моментът в такива мачове“.

Светлин Симеонов коментира избора на нов треньор и защо се е стигнало до раздялата с Георги Чиликов.

„Пример сме за отбор от провинцията, който работи професионално. Гордеем се с това, което сме постигнали до момента. От много имена се спряхме на това на Емануел Луканов. Най-важното е да направи хубав колектив. Много мачове е показвал, че е подготвен. Има хармония между ръководството и него. Каквото е поискал, това е получил“.

„Това е негово желание да напусне. Нашето огромно желание беше Жоро да продължи да води отбора. Нашето уважение към него остава. Той е изключително способен треньор и му пожелаваме успех“.

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