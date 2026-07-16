Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав преди мача с Левски: Страх няма, мястото ни е в Първа лига

Дунав преди мача с Левски: Страх няма, мястото ни е в Първа лига

  • 16 юли 2026 | 11:38
  • 342
  • 0

Председателят на управителния съвет Диян Димов и Светлин Симеонов, който също е част от УС на Дунав (Русе) дадоха пресконференция преди началото на сезона.

Част от ръководните органи на новака в efbet Лига разкриха очакванията си за сезона и какви са целите пред „драконите“.

„За нас е изключителен момент, че се завръщаме в Първа лига и мисля, че тук ни е мястото. Привлякохме 10 нови до момента. С оглед на това не се очакват повече нови или максимум само още едно попълнение. Финансово сме стабилни, всичко е наред при нас“, разкри председателят на УС.

Димов сподели и какво очаква от първия кръг и двубоя срещу Шампиона на България Левски.

Левски пусна билетите за първия си мач в efbet Лига
Левски пусна билетите за първия си мач в efbet Лига

„Страх няма, респект със сигурност има, това е един от грандовете на България. Предполагам, че ще има ротации при тях с оглед на това, че имат важен мач от евротурнирите. Ако искат да растат нашите футболисти, това е моментът в такива мачове“.

Светлин Симеонов коментира избора на нов треньор и защо се е стигнало до раздялата с Георги Чиликов.

„Пример сме за отбор от провинцията, който работи професионално. Гордеем се с това, което сме постигнали до момента. От много имена се спряхме на това на Емануел Луканов. Най-важното е да направи хубав колектив. Много мачове е показвал, че е подготвен. Има хармония между ръководството и него. Каквото е поискал, това е получил“.

„Това е негово желание да напусне. Нашето огромно желание беше Жоро да продължи да води отбора. Нашето уважение към него остава. Той е изключително способен треньор и му пожелаваме успех“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Бурас на линия за битките с Университатя

Бурас на линия за битките с Университатя

  • 16 юли 2026 | 09:19
  • 1555
  • 3
Петрашило се завръща за Спартак (Варна)

Петрашило се завръща за Спартак (Варна)

  • 16 юли 2026 | 09:14
  • 990
  • 1
Септември (Симитли) и Национал направиха хикс в контрола

Септември (Симитли) и Национал направиха хикс в контрола

  • 16 юли 2026 | 09:09
  • 625
  • 0
Луканов: Ще опитаме да изненадаме Левски

Луканов: Ще опитаме да изненадаме Левски

  • 16 юли 2026 | 08:58
  • 984
  • 5
Гигант се раздедли с вратар

Гигант се раздедли с вратар

  • 16 юли 2026 | 08:54
  • 781
  • 0
Вече не е крива поляна, бил наравно с терените в Премиър лийг

Вече не е крива поляна, бил наравно с терените в Премиър лийг

  • 16 юли 2026 | 08:00
  • 6299
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

  • 16 юли 2026 | 07:00
  • 12529
  • 75
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 105123
  • 681
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 16581
  • 36
Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

  • 16 юли 2026 | 01:40
  • 29938
  • 18
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 3858
  • 3
Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

  • 16 юли 2026 | 00:35
  • 27504
  • 35