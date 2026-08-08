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Мачът срещу Лудогорец може да повдигне самочувствието на Черно море

  • 8 авг 2026 | 10:25
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Мачът срещу Лудогорец може да повдигне самочувствието на Черно море

Черно море се изправя срещу Лудогорец - двубой, в който "моряците" влизат с малко накърнено самочувствие след първите три мача, в които са отбелязали само един гол и имат само една спечелена точка. Отборът много пъти е доказвал в точно такива срещи с лидерите много по-различен подход и пределна мобилизация.

Програмата на варненци е доста трудна, тъй като след този сблъсък предстои ново трудно изпитание - гостуване в Бистрица срещу вицешампиона ЦСКА 1948. Аут за двубоя е Мигел Барандаш, а за десния халф-бек Асен Дончев ще се реши в последния момент дали да бъде включен в групата.

Илиан Илиев не може да разчита на португалец срещу Лудогорец
Илиан Илиев не може да разчита на португалец срещу Лудогорец

До този момент нападателите определено са длъжници. В предни позиции Илиан Илиев и неговият треньорски щаб все пак  има играчи с потенциал, който те трябва да разгърнат. В офанзивата може би ще настъпи някаква ротация, където Александър Колев, Георги Лазаров, Николай Златев и Селсо Сидни ще трябва да търсят път към вратата на "орлите".

Пламен Трендафилов

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