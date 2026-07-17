Левски с нова оферта към испанец, "сините" трябва да счупят трансферния си рекорд

Българският шампион Левски е направил втора, подобрена оферта за испанския защитник на Гранада Мануел Лама, твърди регионалното издание "Идеал". Втородивизионният испански тим обаче не желае да я приеме, тъй като настоява да получи около 3 млн. евро за своя футболист. Ако "сините" платят такава сума, това автоматично ще се превърне в най-скъпия входящ трансфер в историята на клуба.

"Сините" направиха първа оферта за сънародника на треньора Хулио Веласкес още през миналия месец, но тогава предлаганата сума е била под един милион евро и е била отхвърлена от клуба от Сегунда дивисион.

Сега Левски се е върнал с подобрена оферта, но и тя се е оказала недостатъчна за Гранада, който на този етап не иска да пусне на "Герена" 25-годишния си защитник.

Мануел Лама, който е висок 192 см, е от школата на Атлетико Мадрид, за който има мачове в младежката Шампионска лига. През лятото на 2024 година е привлечен в Гранада от Фуенлабрада, като клубът плаща за него около 100 хиляди евро. Защитникът има 50 мача, 5 гола и две асистенции във второто ниво на испанския футбол.

Изданието твърди, че Гранада може да се раздели с Лама за сума, подобна на тази на Лоик Уилямс, който беше продаден на Колорадо Рапидс за 3 милиона евро и процент при бъдещ трансфер. Към испанския защитник има интерес и от елитния Еспаньол, но там не се говори за трансферна сума, а за евентуална размяна на играчи.

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