Европейски гранд се прицели в една от основните трансферни цели на Левски

Шампионът на България Левски иска да привлече босненския национал Иван Башич, но ще трябва да се пребори с конкуренцията на Селтик за 24-годишния футболист, който, към момента, е футболист на казахстанския Астана.

Според "thescottishsun", ръководството на “детелините” следи ситуацията с полузащитника, който записа 61 минути в мача на Босна срещу Канада (1:1) на световното първенство. Той започна в средата на терена до Тахирович. Играчът на Брьондби също е спряган за Селтик и явно шотландският гранд ще избира кой от двамата съотборници да привлече.

“Детелините” се оглеждат за халф заради евентуален трансфер на белгиеца Арне Енгелс в Наполи за 25 милиона паунда.

Информацията завършва, че Селтик ще наблюдава внимателно Башич в предстоящите битки на Босна срещу Швейцария и Катар.

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