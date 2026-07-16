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Луканов ще опитаме да изненадаме Левски

  • 16 юли 2026 | 08:58
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Старши треньорът на „Дунав“ (Русе), Емануел Луканов, сподели пред БТА, че отборът е изпълнен с увереност преди гостуването си на „Левски“ в София. Този мач ще бъде първият им след завръщането в елита на българския футбол, въпреки че двама от новите играчи няма да участват поради проблеми с документацията.

„Драконите“ ще се изправят срещу настоящия шампион на България в първия кръг от новия сезон на Първа лига на 17 юли от 21:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в столицата. Главен съдия на срещата ще бъде Кристиян Николов Колев, асистенти – Йордан Петров Петров и Станимир Емилов Трифонов, четвърти съдия – Кристина Георгиева Георгиева. За ВАР ще отговаря Мартин Живков Великов с асистент Красимир Маргаритов Кръстев. Съдийски наблюдател ще бъде Никола Петров Джугански.

Русенският отбор замина рано тази сутрин за мача, а след пристигането си в София програмата им включва тренировка по-късно през деня и видеоанализ утре.

Луканов похвали „Левски“ за представянето им срещу „Борац“ (Баня Лука) и пожела успех на останалите български клубове, участващи в европейските турнири.

„Гледахме ги. Поздравявам ги за това, което направиха. Все пак всички стискаме палци на българските отбори да вървят напред. Поздравления за тях. Пожелавам успех и на ЦСКА, и на Лудогорец“, заяви наставникът на русенци.

По негови думи, „Левски“ разполага с равностоен състав, без значение кои футболисти ще започнат мача.

„Това е силен отбор с равностойни футболисти. Най-вероятно тези, които играха срещу Борац, няма да играят срещу нас, но и останалите са на същото ниво“, допълни Емануел Луканов.

Той изрази увереност в подготовката на своя тим, но отбеляза, че американският нападател Джордан Сейнт-Луис и 20-годишният флангови играч Чарлс Апия няма да бъдат на разположение поради проблеми с документите.

„Всички останали са на разположение. Здрави са. Подготвяме се, дано успеем да ги изненадаме“, добави Луканов.

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