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Левски стартира защитата на титлата с домакинство срещу "драконите"

  • 17 юли 2026 | 07:05
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Левски стартира защитата на титлата с домакинство срещу "драконите"
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Дунав (Русе)

Отборът на Левски приема Дунав (Русе) в двубой от първия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 21:15 часа, а главен съдия ще е Кристиян Колев. Интересен факт е, че двата тима не за първи път ще поставят началото на шампионата. За последно това се случи през сезон 2019/20, когато жребият отреди Левски да започне първенството с гостуване в Русе. Столичани оправдаха ролята си на фаворит и се наложиха с 4:1, след като още през първото полувреме взеха инициативата. Давиде Мариани отбеляза два гола, а по един добавиха Паулиньо и Станислав Иванов. Почетното попадение за "драконите" тогава реализира Ахмед Ахмедов.

Левски отново открива сезона срещу Дунав – историята е в полза на столичани
Левски отново открива сезона срещу Дунав – историята е в полза на столичани

"Сините" вече изиграха два официални мача, като успяха да преодолеят Борац (Баня Лука) в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди дни футболистите на Хулио Веласкес прегазиха с 4:0 шампиона на Босна и Херцеговина.

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!
Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

Добрата новина за испанския специалист е, че атакуващият халф Мазир Сула е напълно възстановен и ще попадне в групата.

Мазир Сула поднови тренировки
Мазир Сула поднови тренировки

Наставникът на новака в елита - Емануел Луканов, бе категоричен, че ще се опитат да изненадат Левски, като разкри, че аут за двубоя са американският нападател Джордан Сейнт-Луис и 20-годишният флангови играч Чарлс Апия.

Луканов: Ще опитаме да изненадаме Левски
Луканов: Ще опитаме да изненадаме Левски

ЛЕВСКИ - ДУНАВ

Стадион: "Георги Аспарухов", София
Главен съдия: Кристиян Колев
Начало: 21:15 часа

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