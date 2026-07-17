Левски стартира защитата на титлата с домакинство срещу "драконите"

Слушай на живо: Левски - Дунав (Русе)

Отборът на Левски приема Дунав (Русе) в двубой от първия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 21:15 часа, а главен съдия ще е Кристиян Колев. Интересен факт е, че двата тима не за първи път ще поставят началото на шампионата. За последно това се случи през сезон 2019/20, когато жребият отреди Левски да започне първенството с гостуване в Русе. Столичани оправдаха ролята си на фаворит и се наложиха с 4:1, след като още през първото полувреме взеха инициативата. Давиде Мариани отбеляза два гола, а по един добавиха Паулиньо и Станислав Иванов. Почетното попадение за "драконите" тогава реализира Ахмед Ахмедов.

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"Сините" вече изиграха два официални мача, като успяха да преодолеят Борац (Баня Лука) в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди дни футболистите на Хулио Веласкес прегазиха с 4:0 шампиона на Босна и Херцеговина.

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Добрата новина за испанския специалист е, че атакуващият халф Мазир Сула е напълно възстановен и ще попадне в групата.

Мазир Сула поднови тренировки

Наставникът на новака в елита - Емануел Луканов, бе категоричен, че ще се опитат да изненадат Левски, като разкри, че аут за двубоя са американският нападател Джордан Сейнт-Луис и 20-годишният флангови играч Чарлс Апия.

Луканов: Ще опитаме да изненадаме Левски

ЛЕВСКИ - ДУНАВ

Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Кристиян Колев

Начало: 21:15 часа

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