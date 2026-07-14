Левски пусна билетите за първия си мач в efbet Лига

Слушай на живо: Левски - Дунав (Русе)

Левски пусна в продажба билетите за мача срещу Дунав (Русе) от първия кръг на efbet Лига. Двубоят е на 17 юли (петък) от 21:15 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на "Герена", както и онлайн. За удобство на всички привърженици билетите са разпределени за продажба онлайн и на касата на сектор А.

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В продажба ще бъде пуснато ограничено количество билети за блок 20 на Сектор В, предназначен за детско-юношеската школа на клуба. В петък, при наличие на непродадени билети, ще бъде отворена касата пред Сектор А от 10:00 часа до края на първото полувреме на мача.

Цени на билетите:

Сектор Б: 8 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 11 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 8 €

Касата за привържениците на гостите ще отвори час и половина преди началото на срещата. Децата до 7 години, включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион "Георги Аспарухов".

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