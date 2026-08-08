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Локомотив (Стара Загора) привлече бивш национал

  • 8 авг 2026 | 09:18
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Локомотив (Стара Загора) привлече бивш национал

Локомотив (Стара Загора) се подсили с ново попълнение в сърцето на отбраната. Днес тимът привлече бившият национал Георги Ангелов.

Централният защитник идва в Стара Загора да помогне с дългогодишния си опит, натрупан в efbet Лига. Кариерата му преминава през Банско, Монтана, Верея, Левски, Витоша (Бистрица), Берое, ЦСКА 1948 и Етър. За последно бе част от Крумовград.

През ноември 2020 година получава повиквателна за националния отбор и на 18-и същия месец изиграва пълни 90 минути при нулевото равенство срещу Република Ирландия в Дъблин.

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