Контузиите в Левски пренареждат трансферните планове

Ръководството на Левски продължава да следи много внимателно трансферния пазар. А плановете за действие на него постоянно се променят. Защото върху тях влияят доста фактори. А в момента немалък такъв е лазаретът. В него е пълно с футболисти, при това основни.

От различни по степен на сериозност контузии се възстановяват Стипе Вуликич, Радослав Кирилов, Майкон, Оливер Камдем, Акрам Бурас и Мустафа Сангаре. И именно времето им за възстановяване може да накара клуба да прибегне до взимането на заместник на някой от тях, пише "Тема Спорт".

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От "Герена" се бяха насочили към осигуряването на още един нападател. Почти сигурно е, че такъв ще бъде привлечен до затварянето на трансферния прозорец. Ако лечението на Акрам Бурас се проточи, то не е изключено Левски да се насочи и към взимането на полузащитник.

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Това лято Левски привлече бековете Алекс Сентейес и Хевертон, халфовете Сержиньо и Мехди Мубарик, крилата Давид Кусо и Адриан Райчев, както и нападателя Рейналдо. След наем в Етър пък на "Герена" се завърна Стивън Стоянчов. Очаква се "сините" да осъществят и изходящи трансфери. Към момента има голям интерес към левия бек Майкон и централния защитник Кристиан Макун.

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