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Левски обяви групата за мача с Дунав, има липси

  • 17 юли 2026 | 13:28
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Левски обяви групата за мача с Дунав, има липси

Група от 22 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 1-ия кръг на efbet Лига срещу Дунав. В нея не попадат все още невъзстановените Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре

Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в петък, 17 юли от 21:15 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа, Стивън Стоянчов.

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