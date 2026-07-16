Левски отново открива сезона срещу Дунав – историята е в полза на столичани

Слушай на живо: Левски - Дунав (Русе)

Левски и Дунав (Русе) не за първи път ще поставят началото на шампионат помежду си. Двата отбора вече имат подобна среща в историята, а спомените за „сините“ са повече от приятни.

За последно това се случи през сезон 2019/20, когато жребият отреди Левски да започне първенството с гостуване в Русе. Столичани оправдаха ролята си на фаворит и се наложиха с 4:1, след като още през първото полувреме взеха инициативата. Давиде Мариани отбеляза два гола, а по един добавиха Паулиньо и Станислав Иванов. Почетното попадение за русенци тогава реализира Ахмед Ахмедов.

Дунав преди мача с Левски: Страх няма, мястото ни е в Първа лига

Статистиката показва, че "драконите" са сред най-удобните съперници на столичани в шампионата.

Левски няма нито една домакинска загуба срещу Дунав в мачовете за първенство, като традиционно доминира на своя стадион. Освен това тимът се намира и в серия от седем поредни шампионатни победи над русенци, което допълнително засилва оптимизма на привържениците преди началото на новия сезон.

Левски отново започва шампионата срещу Дунав, а статистиката подсказва, че подобен сценарий досега винаги е носил положителен резултат за отбора от „Герена“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google