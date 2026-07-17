Английска легенда след отпадането от Аржентина: Да гледам Меси на 39 беше невероятно, не можеш да го спреш

Легендата на Англия Джон Тери засипа с похвали суперзвездата на Аржентина Лионел Меси, след като той се отчете с две асистенции за победата с 2:1, с която “Албиселесте” отстраниха “Трите лъва” в полуфиналите на Мондиал 2026.

Бившият защитник на Челси качи снимка на Меси в Инстаграм, използвайки абревиатурата GOAT, която на английски език означава “най-великия за всички времена”. “Да гледам този човек вчера на 39 години беше невероятно. Най-добрият за всички времена и все още продължава да го прави на най-високо ниво. Аржентина бяха добри в много отношения вчера. Често ме питат как се спира Меси. Не можеш да го сториш, а когато действаш с физика спрямо него, това просто го прави още по-добър. Толкова е силен и обича борбата, този човек разполага с всичко”, написа още Тери.

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Снимки: Gettyimages