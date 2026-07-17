Стратег от Формула 1 направи интересен анализ на краха на Англия срещу Аржентина

„Твърде притеснен да загуби, че забрави да спечели“, така Рут Бъскомб озаглави своя анализ на краха на Англия срещу Аржентина във втория полуфинал на Световното първенство по футбол.

Бъскомб, която до преди няколко години работеше като стратег във Формула 1, а в момента е анализатор за F1 TV, направи паралел между двубоя, който се игра в сряда и начина, по който Ферари и Фернандо Алонсо загуби титлата в края на 2010 година. И в двата случая тя вижда прекалено консервативни/дефанзивни действия от намиращите се в печаливша позиция страни, които в крайна сметка им костват успеха.

“So afraid to lose, he forgot how to win.” ⚽️🏎️



An F1 Strategists view in data of both above 👆🏻



England went 1-0 up on Wednesday, then subbed toward defence and handed Argentina the ball. 82% possession, pinned in their own box, two goals in the closing stages. Out.



Ferrari… pic.twitter.com/8fZpyFmvYS — Ruth Buscombe (@RuthBuscombe) July 17, 2026

В случая на Англия това беше тактическото решение играчите на тима да се върнат в защита след гола на Антъни Гордън в 55-та минута на мача. Това връщане в защита и преминаване към схема на игра 4-5-1 (от 4-2-3-1) даде много повече пространство на аржентинските играчи, които владяха топката в над 80% от оставащото време до края на мача. Тази преса от страна на „гаучосите“, които преминаха в офанзивна система 2-2-6 (от 3-2-5) даде резултат и след два късни гола на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес те се класираха за финала, докато Англия ще спори за третото място с Франция.

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Съпоставката с краха на Алонсо и Ферари от 2010 година е напълно логична предвид факта, че тогава испанецът и Скудерията също заложиха на дефанзивна стратегия, в опита си да се преборят с Марк Уебър. По този начин обаче те оставиха твърде много работа за вършене от страна на Алонсо на пистата, което той не успя да направи и в крайна сметка завърши надпреварата на „Яс Марина“ на седмото място, след като прекара над половината дистанция плътно зад Виталий Петров.

С това си седмо място Алонсо загуби световната титла от Себастиан Фетел, който спечели в Абу Даби, със само четири точки. Самият Фетел и останалите лидери заложиха на по-нормална стратегия с по-късно спиране в бокса, което им позволи да се върнат на пистата пред пилотите, които бяха спрели по време на колата на сигурността в самото начало. В същото време Алонсо и Уебър нямаха този шанс, което в крайна сметка коства титлата и на двамата, тъй като преди старта на „Яс Марина“ Алонсо водеше в шампиона пред Уебър, а Фетел беше чак трети.

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Снимки: Gettyimages