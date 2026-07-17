Веласкес: Нищо не ми хареса - това е пример как не трябва да играем

Наставникът на Левски Хулио Веласкес не бе доволен от представянето на отбора въпреки победата с 2:1 над Дунав на старта на новия шампионат. Испанецът е на мнение, че този двубой е бил пример затова как “сините” не трябва да подхождат към дадена среща.

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“Най-доброто от срещата е резултатът и трите точки. Това е пример за това какво не трябва да правим, ако искаме да се конкуренти през тази година. Не ми хареса от първата до последната минута. Липсваше ни динамика и желание в атака. Нямахме интензитет и не използвахме пространствата. Истина е, че ударихме и доста греди и можехме да се поздравим с по-добър резултат, но това не е оправдание и трябва да сме по-взискателни. Отговорен съм аз и след това всички останали. Това трябва да ни е урок как трябва да влизаме във всеки един мач. Трябва да сме по-постоянни, защото идваме от отличен мач, а днес не се настроихме добре. Може да завършиш наравно или да загубиш в някой мач, но трябва да имаш друг облик”, каза Веласкес.

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