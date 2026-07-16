Президентът на Крайова предупреди: Левски е по-силен от миналата година

Почетният президент на Университатя (Крайова) Сорин Кърцу коментира предстоящите мачове срещу Левски. Той изрази мнението си след победата на румънския тим над МЛ Витебск с 1:0 (общ резултат 5:1), която осигури класиране във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Кърцу анализира представянето на отбора в сряда вечер, говори за "сините", които стоят на пътя на възпитаниците на Филипе Коелю към Шампионската лига, и сподели първите си впечатления от новите попълнения Ериберто Таварес и Симон Елисор.

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"Винаги има емоции преди международните мачове. Подходът е съвсем различен. Видяхме един Витебск, който беше на 180 градуса различен от това, което показа в първия мач, и смятам, че ни създадоха доста проблеми, особено през първото полувреме. Неслучайно имаха много положения. Нашата цел беше да си осигурим класирането, а втората - да постигнем победа за коефициента на УЕФА", заяви Кърцу пред колегите от gsp.ro.

"Имахме много шансове, най-вече през първата част. Беше динамичен мач и един неутрален зрител би имал какво да го впечатли, щеше да му хареса. Твърде рано е да правим заключения за новите играчи. Елисор игра за петия отбор в Португалия, има много мачове зад гърба си. И той, и Таварес имат добри движения, те са футболисти, които със сигурност ще ни помогнат през тази година", добави той.

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"Предстои ни мач с УТА, да видим как ще се справим. Срещу Левски ще бъдат съвсем различни двубои в сравнение с тези срещу Витебск. Това е съперник, който се е обновил, взел е качествени играчи от Португалия и е един по-силен Левски от миналата година. Ще се играе на принципа "кой кого", каза още Сорин Кърцу.

Във втория предварителен кръг румънският тим ще се изправи срещу шампиона на България - Левски. Първите срещи са насрочени за 21/22 юли, а реваншите - за 28/29 юли.

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"Това трябва да бъде стратегията. Програмата, която трябва да следваме. Мачовете са само в сряда и събота. Само така ще бъде. Бихме искали да имаме такава програма до декември. Затова сме си поставили целите - да спечелим шампионата и да стигнем възможно най-далеч в Европа", коментира Кърцу натоварения график.

"Направиха се достатъчно трансфери и смятам, че отборът е по-силен от миналата година. Господин Ротару спомена за минимум 20% подобрение спрямо случилото се през миналия сезон", завърши почетният президент.

Снимка: gsp.ro

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