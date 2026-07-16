Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Президентът на Крайова предупреди: Левски е по-силен от миналата година

Президентът на Крайова предупреди: Левски е по-силен от миналата година

  • 16 юли 2026 | 13:33
  • 643
  • 0
Президентът на Крайова предупреди: Левски е по-силен от миналата година

Почетният президент на Университатя (Крайова) Сорин Кърцу коментира предстоящите мачове срещу Левски. Той изрази мнението си след победата на румънския тим над МЛ Витебск с 1:0 (общ резултат 5:1), която осигури класиране във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Кърцу анализира представянето на отбора в сряда вечер, говори за "сините", които стоят на пътя на възпитаниците на Филипе Коелю към Шампионската лига, и сподели първите си впечатления от новите попълнения Ериберто Таварес и Симон Елисор.

Треньорът на Университатя (Крайова): Левски е добър отбор, инвестираха в много добри играчи
Треньорът на Университатя (Крайова): Левски е добър отбор, инвестираха в много добри играчи

"Винаги има емоции преди международните мачове. Подходът е съвсем различен. Видяхме един Витебск, който беше на 180 градуса различен от това, което показа в първия мач, и смятам, че ни създадоха доста проблеми, особено през първото полувреме. Неслучайно имаха много положения. Нашата цел беше да си осигурим класирането, а втората - да постигнем победа за коефициента на УЕФА", заяви Кърцу пред колегите от gsp.ro.

"Имахме много шансове, най-вече през първата част. Беше динамичен мач и един неутрален зрител би имал какво да го впечатли, щеше да му хареса. Твърде рано е да правим заключения за новите играчи. Елисор игра за петия отбор в Португалия, има много мачове зад гърба си. И той, и Таварес имат добри движения, те са футболисти, които със сигурност ще ни помогнат през тази година", добави той.

Звездата на Крайова: Със сигурност ще отстраним Левски
Звездата на Крайова: Със сигурност ще отстраним Левски

"Предстои ни мач с УТА, да видим как ще се справим. Срещу Левски ще бъдат съвсем различни двубои в сравнение с тези срещу Витебск. Това е съперник, който се е обновил, взел е качествени играчи от Португалия и е един по-силен Левски от миналата година. Ще се играе на принципа "кой кого", каза още Сорин Кърцу.

Във втория предварителен кръг румънският тим ще се изправи срещу шампиона на България - Левски. Първите срещи са насрочени за 21/22 юли, а реваншите - за 28/29 юли.

Юрай Бадел: Левски е труден противник, ще ги проучим внимателно
Юрай Бадел: Левски е труден противник, ще ги проучим внимателно

"Това трябва да бъде стратегията. Програмата, която трябва да следваме. Мачовете са само в сряда и събота. Само така ще бъде. Бихме искали да имаме такава програма до декември. Затова сме си поставили целите - да спечелим шампионата и да стигнем възможно най-далеч в Европа", коментира Кърцу натоварения график.

"Направиха се достатъчно трансфери и смятам, че отборът е по-силен от миналата година. Господин Ротару спомена за минимум 20% подобрение спрямо случилото се през миналия сезон", завърши почетният президент.

Снимка: gsp.ro

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Бурас на линия за битките с Университатя

Бурас на линия за битките с Университатя

  • 16 юли 2026 | 09:19
  • 1958
  • 3
Петрашило се завръща за Спартак (Варна)

Петрашило се завръща за Спартак (Варна)

  • 16 юли 2026 | 09:14
  • 1243
  • 1
Септември (Симитли) и Национал направиха хикс в контрола

Септември (Симитли) и Национал направиха хикс в контрола

  • 16 юли 2026 | 09:09
  • 722
  • 0
Луканов: Ще опитаме да изненадаме Левски

Луканов: Ще опитаме да изненадаме Левски

  • 16 юли 2026 | 08:58
  • 1168
  • 7
Гигант се раздедли с вратар

Гигант се раздедли с вратар

  • 16 юли 2026 | 08:54
  • 902
  • 0
Вече не е крива поляна, бил наравно с терените в Премиър лийг

Вече не е крива поляна, бил наравно с терените в Премиър лийг

  • 16 юли 2026 | 08:00
  • 6730
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

  • 16 юли 2026 | 07:00
  • 15012
  • 91
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 106883
  • 695
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 20072
  • 56
Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

  • 16 юли 2026 | 09:29
  • 13803
  • 32
Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

  • 16 юли 2026 | 01:40
  • 33062
  • 22
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 8092
  • 9