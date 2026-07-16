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Бурас на линия за битките с Университатя

  • 16 юли 2026 | 09:19
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Алжирският полузащитник на Левски Акрам Бурас най-вероятно ще може да вземе участие за първия мач с Университатя Крайова. "Сините" излизат срещу румънския шампион, който вчера имаше протоколен реванш с беларуския МЛ Витебск.

Българският първенец е домакин в първата среща, която 22 юли, сряда на стадион "Георги Аспарухов".  24-годишният футболлист обърка сметките на Хулио Веласкес за реванша с Борац Баня Лука. Той пропусна реванша с босненския шампион заради контузия. В първата среща 24-годишният африканец действаше в ролята на плеймейкър и от него започваше пресата, която упражняваха "сините" в Босна.

Полузащитникът не взе участие в последната тренировка на отбора преди мача и това означаваше, че испанският треньор няма да рискува да пусне играч, който не е на 100% готов за игра. Все пак Акрам попадна в групата за двубоя с босненския шампион, но не влезе в игра. Той дори не загряваше, въпреки че бе по екип.

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