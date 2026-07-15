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Левски разясни за наказанието, УЕФА правила видео на "сините"

  • 15 юли 2026 | 17:15
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Левски внесе яснота за наложеното им днес наказание от УЕФА да са без своя публика при гостуването на Университатя (Крайова) във втория квалификационен кръг на ШЛ, придружено с глоба от 15 000 евро.

Тежък удар за Левски от УЕФА
Тежък удар за Левски от УЕФА

Ето какво пишат "сините" на своя сайт:

"Левскари, 

С решение на Апелативния орган на УЕФА от днес, 15.07.2026 г. бе разпоредено клубът ни да изтърпи ефективно наказанието си от 1 мач без продажба на билети при следващото си гостуване в евротурнирите.

Дисциплинарното производство бе образувано във връзка с докладвани от Агента на FARE скандирания на феновете по време на първата среша от 1-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League в Баня Лука, Босна и Херцеговина, на 07.07.2026 г. от Етичната и дисциплинарна комисия на централата.

След подадено от ПФК „Левски“ възражение УЕФА предостави на клуба самия видео-файл, на основание на който се налага наказанието, от който се чуват няколко скандирания на етническа основа срещу агитката на домакините, в резултат на техни провокации към българите.

Клубът подаде второ възражение срещу ефективното прилагане на санкция. В крайна сметка казусът бе насочен по компетентност към Апелативния орган на УЕФА, който постанови и налагането на санкциите.

В резултат на това, клубът не само ще бъде лишен от присъствието на свои фенове при следващо гостуване, но ще трябва да заплати и глоба в размер на 15 000 евро. В допълнение към това, Апелативната комисия налага ново условно наказание на клуба от 1 мач забрана за продажба на билети и нов 2-годишен период на пробация.

Напомняме, че първото наказание бе наложено заради расистко и/или дискриминационно поведение на част от присъстващите на мача с „АЗ Алкмаар“ привърженици, в съответствие с член 26(3) от Дисциплинарния правилник на УЕФА."

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