Левски разясни за наказанието, УЕФА правила видео на "сините"

Левски внесе яснота за наложеното им днес наказание от УЕФА да са без своя публика при гостуването на Университатя (Крайова) във втория квалификационен кръг на ШЛ, придружено с глоба от 15 000 евро.
Тежък удар за Левски от УЕФА
Ето какво пишат "сините" на своя сайт:
"Левскари,
С решение на Апелативния орган на УЕФА от днес, 15.07.2026 г. бе разпоредено клубът ни да изтърпи ефективно наказанието си от 1 мач без продажба на билети при следващото си гостуване в евротурнирите.
Дисциплинарното производство бе образувано във връзка с докладвани от Агента на FARE скандирания на феновете по време на първата среша от 1-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League в Баня Лука, Босна и Херцеговина, на 07.07.2026 г. от Етичната и дисциплинарна комисия на централата.
След подадено от ПФК „Левски“ възражение УЕФА предостави на клуба самия видео-файл, на основание на който се налага наказанието, от който се чуват няколко скандирания на етническа основа срещу агитката на домакините, в резултат на техни провокации към българите.
Клубът подаде второ възражение срещу ефективното прилагане на санкция. В крайна сметка казусът бе насочен по компетентност към Апелативния орган на УЕФА, който постанови и налагането на санкциите.
В резултат на това, клубът не само ще бъде лишен от присъствието на свои фенове при следващо гостуване, но ще трябва да заплати и глоба в размер на 15 000 евро. В допълнение към това, Апелативната комисия налага ново условно наказание на клуба от 1 мач забрана за продажба на билети и нов 2-годишен период на пробация.
Напомняме, че първото наказание бе наложено заради расистко и/или дискриминационно поведение на част от присъстващите на мача с „АЗ Алкмаар“ привърженици, в съответствие с член 26(3) от Дисциплинарния правилник на УЕФА."Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google