Нико Петров: Левски играе като Испания, но не знае как е преса на испански

След колебливия старт в Европа и равенството 1:1 в първата среща в Босна и Херцеговина, Левски показа съвсем различно лице на "Герена" и разгроми Борац (Баня Лука) с 4:0, за да продължи убедително към втория квалификационен кръг на Шампионска лига. В новия епизод на „Анализът на Нико Петров“ вниманието бе насочено не само към убедителната победа, но и към тактическата битка между двамата треньори. Според анализатора наставникът на Левски Хулио Веласкес е бил изненадан в началото на двубоя. Борац е излязъл с различна формация и съвсем различен начин на изнасяне на топката в сравнение с първата среща, което е създало сериозни затруднения на „сините“ през първото полувреме. Именно затова, по думите на Нико Петров, първите 45 минути не са били толкова убедителни, колкото показва крайният резултат. Левски е изпитвал трудности да пресира правилно, а гостите на няколко пъти са намирали свободни пространства при изграждането на атаките си.

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Ключовият момент обаче е дошъл на почивката. Според Петров именно тогава Веласкес е направил необходимите тактически корекции. Промените в пресата, позиционирането на офанзивните футболисти и по-агресивното поведение без топка. Горещата атмосфера на „Герена“ допълнително вдъхнови играчите на Левски. Иначе в анализа си Нико Петров не пропуска и някои негативи. Според него Левски все още допуска колебания при определени ситуации, когато се налага отборът да упражнява своята преса.

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