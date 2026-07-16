УЕФА прати шведи и англичани на Левски - Университатя

УЕФА определи съдиите за първата среща от втория предварителен кръг на ШЛ между Левски и Университатя Крайова. Тримата рефери на терен ще са от Швеция, а ВАР арбитрите - от Англия.

Адам Ладебек ще е глевен съдия, а негови асистенти ще бъдат сънародниците му Мехмут Чулум и Даниел Юнг. Четвърти рефер друг арбитър от скандинавската страна - Мохамед Ал-Хаким.

На ВАР ще е англичанинът Питър Банкс, а негов помощник ще бъде сънародникът му Матю Донохю.



Първият двубой между шампионите на България и Румъния е на 22 юли, сряда, от 20:30 часа на "Герена".

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