Звездата на румънския шампион отхвърли временно оферта за 4 млн., за да играе срещу Левски

Звездата на Университатя Крайова Щефан Баярам е замразил временно преговорите за трансфер в Андерлехт, защото иска да играе със своя роден клуб в Шампионска лига, съобщава Het Nieuwsblad. Така той ще е на линия за предстоящите сблъсъци срещу Левски от втория квалификационен кръг на турнира.

Твърди се, че офертата на Андерлехт за 23-годишното крило е на стойност малко над 4 млн. евро, а клубът от Крайова настоява за твърди 5 милиона.

"Ръководството на Андерлехт се надяваше да финализира четирите си основни трансферни цели преди първия си европейски мач, но изглежда, че този план няма да се осъществи. Първата среща на тима е само след седмица, а до момента са привлечени трима нови футболисти.

С пристигането на Жулиан Бианкон и Лео Петро бяха привлечени двама нови защитници, а халфовата линия беше подсилена с Лукас Амброс. Въпреки това Андерлехт все още не е успял да намери нов флангови нападател, което оставя състава с много ограничени опции на тази позиция. Това дори може да наложи използването на млади таланти като Джошуа Нга Кана, Джейдън Ониа Секе или Ноа Охеа в предстоящия мач срещу Хамарби.

Баярам кара Андерлехт да чака

Не се очаква в близките дни нов играч за крилото да пристигне на „Лото Парк“. През последните дни Андерлехт беше свързван със Щефан Баярам, 23-годишен румънски национал. Според „Хет Нюзблад“ обаче, въпреки официалната оферта, „лилаво-белите“ засега ще трябва да почакат.

Самият Баярам вече заяви, че мечтае да играе в Шампионската лига с настоящия си клуб Университатя Крайова. Докато тази мечта е възможна, той ще държи Андерлехт в изчаквателна позиция. А към момента това все още е така.

Развръзка най-рано след мача с Хамарби

В сряда вечерта Крайова победи МЛ Витебск с 1:0 и се класира за втория предварителен кръг на Шампионската лига. В него румънският тим ще се изправи срещу Левски. Реваншът от този сблъсък е насрочен за 28 юли и дотогава Андерлехт не може да очаква положителен отговор.

Това е сериозно разочарование за Антоан Сибиерски. Той ще трябва или да прояви търпение поне до реванша на Крайова, или да се насочи към други трансферни цели. Междувременно треньорът Витор Бруно ще трябва да се справя с наличните ограничени възможности по фланговете", се казва в информацията на изданието.



През миналия сезон Баярам е вкарал 12 гола в 50 мача. Той е и национал на Румъния, където е записал 6 двубоя и 1 гол.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages