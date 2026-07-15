Очаквано почивката между полувремената на финала ще е по-дълга

Очаквано почивката между двете полувремена на финала на Световното първенство в неделя ще продължи повече от обичайните 15 минути заради първото по рода си шоу на полувремето. Почти сигурно паузата ще бъде от 30 минути, за да може в нейните рамките да минат всички планирани музикални изпълнения на Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър, Колдплей и корейската поп група BTS.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Правилата на Международния съвет на футболните асоциации гласят, че играчите трябва да получат не по-малко от 15 минути почивка на полувремето на даден мач. Времетраенето на почивката може да бъде променено единствено с разрешение на съдията.

Преди началото на финала е планирана церемония по закриването на турнира с участието на певците Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини, както и YouTube звездата IShowSpeed. Актьорът Том Круз също ще има роля в церемонията.

От ФИФА заявиха, че шоуто на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси ще представлява поглед назад към Мондиала в САЩ, Мексико и Канада, който започна на 11 юни и ще приключи с финала на 19 юли.

Финалът е от 22:00 часа българско време.

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