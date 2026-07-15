Лудостта с цените на билетите за финала вбеси испанската федерация

Лудостта с цените на билетите за това Световно първенство не е от вчера, но за финала сумите вече достигат съвсем крайни стойности. Дотолкова, че цените, за които вече се говори, са толкова астрономически, колкото и възмутителни за мнозина фенове, както и за самата Испанска футболна федерация, отбелязва “Марка”.

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В официалната платформа за препродажба на билети, която се контролира от самата ФИФА (и от която организацията получава 15% комисиона), се появиха дори ексклузивни билети на стойност до два милиона евро, макар никога да не беше потвърдено дали са били продадени. Това, което със сигурност е известно обаче, е колко струва към днешна дата най-евтиният билет.

„Това е нещо, което не бива да се допуска. Има много испански фенове от средната и по-ниската класа, които полагат огромни усилия, за да бъдат тук”, коментира Рафаел Лоусан, президент на Испанската футболна федерация (RFEF).

Според SeatPick най-евтиният билет, за да гледаш срещата за трофея, струва 4451 евро – напълно непосилна сума за всеки обикновен привърженик. А най-скъпият към момента се предлага за 188 803 евро – цена, достъпна за съвсем малцина преди финала на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси идната неделя.

„Най-евтиният билет за големия финал е около 4000 долара. Цените са като тези на самолетните билети – динамични са и постоянно се покачват и спадат. Наистина е жалко. Това е нещо, което не бива да се допуска. Има много испански фенове от средната и по-ниската класа, които полагат огромни усилия, за да бъдат тук. А като добавим цените на билетите, самолетните полети и хотелите, които не струват по-малко от 800 евро…“, добавя Лоусан.

Тези суми са много далеч от цените, които ФИФА първоначално беше определила за това Световно първенство, твърди “Екип”. Според френското издание световната футболна централа е заложила четири ценови категории за турнира: 11 000, 5500, 3600 и 800 долара. С напредването на надпреварата обаче цените рязко се повишиха и достигнаха своя връх непосредствено преди големия финал.

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