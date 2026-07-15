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Христо Стоичков разговаря с Инфантино и Лапорта

  • 15 юли 2026 | 10:21
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Христо Стоичков проведе разговор с президента на ФИФА Джани Инфантино и боса на Барселона Жоан Лапорта покрай полуфиналния сблъсък между Франция и Испания от Световното първенство. И тримата бяха на трибуните на стадиона в Далас за мача, спечелен от “фуриите” с 2:0, отбелязва каталунското издание “Спорт” .

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Иначе Лапорта е в САЩ от няколко дни. Там той има институционалните срещи. Предстои да се види дали президентът на „блаугранас“ ще остане до следващата неделя, когато ще се играе финалът, или ще се върне незабавно в Испания, за да се занимава с текущите дела на клуба отблизо.

Ако финалът е между Испания и Англия, Барса ще има представител и в отбора на „трите лъва“ в лицето на новопривлечения Антъни Гордън. Ако съперник е Аржентина, няма да има допълнително присъствие на играчи на Барса на финала, въпреки че притегателната сила на Меси може да се счита за още един „куле“ в него.

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