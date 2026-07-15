Писмото на Хърватия до ФИФА относно съдийството срещу Португалия

Хърватската футболна федерация (ХФФ) поиска официални обяснения от ФИФА относно няколко съдийски решения и намеси на ВАР, които според тях са повлияли на отпадането на националния отбор от Португалия на Световното първенство. Жалбата се фокусира върху три отменени гола, включително спорна засада в продълженията, която би означавала изравняване на резултата.

Писмото, изпратено до ФИФА ден след осминафиналния мач на 2 юли, беше публикувано от хърватския спортен всекидневник Sportske Novosti. В него ХФФ подробно изразява загриженост с цел „избягване на бъдещи недоразумения и несправедливости“.

Един от най-оспорваните моменти беше отмененият гол на Йошко Гвардиол в 103-ата минута заради предполагаема засада на Марио Пашалич. ФИФА оправда решението, заявявайки, че „технологията на топката е регистрирала докосване от Игор Матанович, което е позволило на съдията правилно да отмени гола“. Хърватската федерация обаче възразява, цитирайки собствените правила на ФИФА, че косата трябва да се счита за част от тялото само ако влияе на движението на топката, нещо, което според ХФФ не е ясно от наличните кадри.

ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

Хърватия поставя под въпрос и самата намеса на ВАР. „Ако данните от сензора недвусмислено потвърждават докосването и следователно засадата, защо съдията беше извикан да прегледа кадрите на монитора? При тези обстоятелства това би било фактическо решение, което ВАР може да вземе автономно. Ако, от друга страна, прегледът е бил необходим, възниква въпросът кои кадри са позволили на съдията да заключи, че Матанович е докоснал топката.“

ХФФ също така оспорва дузпата, която позволи на Португалия да изравни, отсъдена след намеса на ВАР, след фаул срещу Ренато Вейга. Федерацията твърди, че съдията Еспен Ескас е бил близо до ситуацията и не е счел, че има причина за дузпа, така че ситуацията не би трябвало да попада в категорията „сериозен незабелязан инцидент“, който оправдава преглед от видеоарбитъра.

„Именно поради няколко спорни ситуации, които предизвикаха силни реакции по целия свят, считаме за необходимо да се обърнем към вас, за да изясним обстоятелствата около прилагането на Правилата на играта и протоколите на ФИФА по време на осминафиналния мач от Световното първенство между Хърватия и Португалия, изигран на 2 юли 2026 г. в Торонто“, се казва в писмото, изпратено до ФИФА.

В писмото се припомня още, че през второто полувреме на Хърватия са били отменени три гола заради засада. Федерацията завършва аргументацията си относно отменения гол в продълженията с критична нотка: „Вярваме, че е фундаментално погрешно почти незабележима вибрация, регистрирана от сензор, да може да реши изхода на мач с такова значение“.

Въпреки че са минали почти две седмици от срещата, ХФФ твърди, че не е получила отговор от ФИФА, но уверява, че ще настоява, докато не получи задоволителни обяснения, в опит да предотврати повтарянето на подобни ситуации в бъдеще.

Признавайки, че никакво обяснение няма да промени резултата от мача срещу Португалия, която поздравява за класирането на осминафиналите, Хърватия смята за съществено да засили доверието в съдийството и прилагането на технологиите: „Не вярваме, че футболът, неговите фенове, играчи, съдии, духът на нашата игра или самата ФИФА ще спечелят от това да се доверяват повече на технологиите, отколкото на това, което е ясно видимо с просто око. Както показват реакциите на хора от цял свят — и не само на хърватските фенове — на практика никой не вярва, че Матанович е докоснал топката. Когато технологията се опитва да убеди публиката в противното, е напълно разбираемо, че мнозина определят това решение като „нагла кражба“ или твърдят, че „технологията унищожава футбола“. Такива широко разпространени негативни реакции не са от полза за репутацията на ФИФА, нито засилват доверието на публиката в технологичните иновации. Това е особено проблематично, защото твърдо вярваме, че технологиите имат важна роля във футбола — но не по този начин.“

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