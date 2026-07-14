Арестуваха хърватска легенда, печелил два пъти ШЛ с Милан

Бившият хърватски национал Дарио Шимич е бил арестуван при антикорупционна операция, свързана с изграждането на частен крайбрежен къмпинг, съобщи Хърватската информационна агенция. Някогашният защитник е задържан в Загреб по подозрение за незаконно получаване на разрешително за създаване на къмпинг по централното крайбрежие на страната. Нито полицията, нито прокуратурата за борба с корупцията са потвърдили ареста, но местните медии публикуваха снимки на Шимич с белезници, докато излиза от полицейски автомобил.

Според информацията заедно с 50-годишния бронзов медалист от Мондиал'98 са задържани още двама души. Сред тях са бивш регионален служител в сферата на туризма, обвинен, че е помогнал на Шимич да получи необходимите разрешителни за къмпинга, както и местен бизнесмен, за когото се твърди, че е действал като посредник.

Шимич се оттегли от националния отбор през 2008-а, след като стана първият хърватин със 100 мача за страната си. Започва клубната си кариера в Динамо (Загреб), а после се превърна в ключова фигура за Хърватия при спечелването на третото място на световното първенство във Франция. След шест сезона в Динамо премина в Интер, а по-късно и в градския съперник Милан, където спечели една титла в Серия "А" и две в Шампионската лига, преди да се присъедини към Монако през 2008 г. След като прекратява кариерата си, бившият футболист основава известна компания за бутилирана вода, която се разпространява в целия регион.

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Снимки: Imago