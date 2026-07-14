Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Арестуваха хърватска легенда, печелил два пъти ШЛ с Милан

Арестуваха хърватска легенда, печелил два пъти ШЛ с Милан

  • 14 юли 2026 | 17:50
  • 2621
  • 0
Арестуваха хърватска легенда, печелил два пъти ШЛ с Милан

Бившият хърватски национал Дарио Шимич е бил арестуван при антикорупционна операция, свързана с изграждането на частен крайбрежен къмпинг, съобщи Хърватската информационна агенция. Някогашният защитник е задържан в Загреб по подозрение за незаконно получаване на разрешително за създаване на къмпинг по централното крайбрежие на страната. Нито полицията, нито прокуратурата за борба с корупцията са потвърдили ареста, но местните медии публикуваха снимки на Шимич с белезници, докато излиза от полицейски автомобил.

Според информацията заедно с 50-годишния бронзов медалист от Мондиал'98 са задържани още двама души. Сред тях са бивш регионален служител в сферата на туризма, обвинен, че е помогнал на Шимич да получи необходимите разрешителни за къмпинга, както и местен бизнесмен, за когото се твърди, че е действал като посредник.

Шимич се оттегли от националния отбор през 2008-а, след като стана първият хърватин със 100 мача за страната си. Започва клубната си кариера в Динамо (Загреб), а после се превърна в ключова фигура за Хърватия при спечелването на третото място на световното първенство във Франция. След шест сезона в Динамо премина в Интер, а по-късно и в градския съперник Милан, където спечели една титла в Серия "А" и две в Шампионската лига, преди да се присъедини към Монако през 2008 г. След като прекратява кариерата си, бившият футболист основава известна компания за бутилирана вода, която се разпространява в целия регион.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Спортът е част от сърцето на Атланта

Спортът е част от сърцето на Атланта

  • 14 юли 2026 | 15:40
  • 284
  • 0
От Астън Вила обявиха, че Мартинес не се продава, Юве се насочва пак към Викарио

От Астън Вила обявиха, че Мартинес не се продава, Юве се насочва пак към Викарио

  • 14 юли 2026 | 15:39
  • 648
  • 0
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 5463
  • 31
Неочакваният спасител на Скалони и талисман на Аржентина

Неочакваният спасител на Скалони и талисман на Аржентина

  • 14 юли 2026 | 15:18
  • 841
  • 1
В УЕФА вече мислят за кандидат, който да изправят срещу Инфантино

В УЕФА вече мислят за кандидат, който да изправят срещу Инфантино

  • 14 юли 2026 | 14:45
  • 1430
  • 1
От Ман Юнайтед официализираха още едно ново попълнение

От Ман Юнайтед официализираха още едно ново попълнение

  • 14 юли 2026 | 14:39
  • 11278
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

  • 14 юли 2026 | 14:54
  • 9358
  • 38
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 5463
  • 31
Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

  • 14 юли 2026 | 14:30
  • 21880
  • 50
Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

  • 14 юли 2026 | 13:00
  • 26394
  • 78
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 24899
  • 121
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 19954
  • 14