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  3. Хърватия сменя Далич и връща легенда

Хърватия сменя Далич и връща легенда

  • 4 юли 2026 | 17:24
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Според “Спортске новости” Хърватската футболна федерация ще се раздели със селекционера Златко Далич. Договорът на треньора изтече и двете страни ще разговарят за бъдещето, но очакванията са за раздяла. Хърватите отпаднаха на 1/16-финалите на Мондиал 2016 след драматична загуба от Португалия.

От федерацията възнамеряват да върнат Славен Билич. Те са провели разговори с играчите още преди Световното първенство и реакцията е била позитивна. Капитанът Лука Модрич също е подкрепил идеята. Ивица Олич също е бил сред обсъжданите имена, но във федерацията вярват, че е по-добре той да поеме младежкия тим на страната.

Според някои хърватски медии Далич вече има договорка с тим от Обединените арабски емирства, според който ще получава по 5 милиона евро на сезон.

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Снимки: Gettyimages

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