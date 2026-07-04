Хърватия сменя Далич и връща легенда

Според “Спортске новости” Хърватската футболна федерация ще се раздели със селекционера Златко Далич. Договорът на треньора изтече и двете страни ще разговарят за бъдещето, но очакванията са за раздяла. Хърватите отпаднаха на 1/16-финалите на Мондиал 2016 след драматична загуба от Португалия.

От федерацията възнамеряват да върнат Славен Билич. Те са провели разговори с играчите още преди Световното първенство и реакцията е била позитивна. Капитанът Лука Модрич също е подкрепил идеята. Ивица Олич също е бил сред обсъжданите имена, но във федерацията вярват, че е по-добре той да поеме младежкия тим на страната.

Velika promena u Hrvatskoj: Zlatko #Dalić odlazi, menja ga legenda



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Според някои хърватски медии Далич вече има договорка с тим от Обединените арабски емирства, според който ще получава по 5 милиона евро на сезон.

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Снимки: Gettyimages