Кристиано Роналдо: Надявам се Модрич да продължи да играе

Кристиано Роналдо засипа с похвали бившия си съотборник Лука Модрич. Двамата се изправиха един срещу друг на 1/16-финалите на Световното първенство в Северна Америка. Португалия елиминира Хърватия след драматичен край и победа с 2:1.
Португалската звезда сподели какво е казал на Модрич след края на двубоя, когато двамата се прегърнаха. “Играх с Лука много години, на почти една и съща възраст сме. Мисля, че той е легенда на футбола. Той вече е легенда, а все още играе много добре. Невероятно е. Казвал съм му го много пъти, както и сега: “Поздравления, Лука, за всичко. Радвам се да те видя отново. Пожелавам ти всичко най-хубаво за следващите години от кариерата си." Беше приятно отново да играя срещу него.
“Надявам се той да продължи да играе”, каза още Кристиано за хърватина. Модрич е без клуб, след като договорът му с Милан изтече, но се очаква новият треньор на “росонерите” Рубен Аморим да говори с него и да го попита дали иска да играе още една година на “Сан Сиро”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago