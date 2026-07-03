Кристиано Роналдо: Надявам се Модрич да продължи да играе

Кристиано Роналдо засипа с похвали бившия си съотборник Лука Модрич. Двамата се изправиха един срещу друг на 1/16-финалите на Световното първенство в Северна Америка. Португалия елиминира Хърватия след драматичен край и победа с 2:1.

🥺 ¡EL ABRAZO DE DOS LEYENDAS! Cristiano Ronaldo se rinde ante Modric: "He jugado con Luka muchos años, es una LEYENDA. Siempre le digo: felicidades por todo, me alegra verte de nuevo amigo". El respeto eterno. 😭❤️🇭🇷🇵🇹 #Cristiano #Modric #RealMadrid pic.twitter.com/gYsA7ADNZ3 — (fan) El culer (@el_culerRM) July 3, 2026

Португалската звезда сподели какво е казал на Модрич след края на двубоя, когато двамата се прегърнаха. “Играх с Лука много години, на почти една и съща възраст сме. Мисля, че той е легенда на футбола. Той вече е легенда, а все още играе много добре. Невероятно е. Казвал съм му го много пъти, както и сега: “Поздравления, Лука, за всичко. Радвам се да те видя отново. Пожелавам ти всичко най-хубаво за следващите години от кариерата си." Беше приятно отново да играя срещу него.

“Надявам се той да продължи да играе”, каза още Кристиано за хърватина. Модрич е без клуб, след като договорът му с Милан изтече, но се очаква новият треньор на “росонерите” Рубен Аморим да говори с него и да го попита дали иска да играе още една година на “Сан Сиро”.

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Снимки: Imago