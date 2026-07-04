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  3. Гари Каспаров също смята, че нарочно се помага на Кристиано Роналдо

Гари Каспаров също смята, че нарочно се помага на Кристиано Роналдо

  • 4 юли 2026 | 13:57
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Победата на Португалия над Хърватия (2:1) преди дни, която осигури класирането на националния отбор за осминафиналите на Световното първенство, продължава да предизвиква много дискусии. Бившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров използва официалния си акаунт в социалната мрежа X, за да отправи остри критики към съдийството и технологията с чип в топката, използвана от ФИФА. Това е във връзка с ключовата ситуация в края, когато гол на “ватрените” за 2:2 не беше зачетен заради почти неуловимо докосване на топката от страна на Игор Матанович. Допирът на косата му с коженото кълбо беше отчетено от чипа в топката.

Руският гросмайстор изрази пълна солидарност с хърватския отбор след последния съдийски сигнал. В публикация, която генерира хиляди реакции, Каспаров написа: „Трагично, какъв край. Цялото ми съчувствие към този феноменален хърватски отбор. Моят път също беше атакуван от компютър!“. Изказването веднага препраща към историческия му и известен сблъсък със суперкомпютъра Дийп Блу през 1997 г.

Въпросната ситуация е свързана с решението на видеоарбитъра (ВАР) относно евентуална засада. В ситуацията участваха докосване на португалския национал Ренато Вейга и на хърватски играчи в наказателното поле. Телевизионното предаване използва данни от електронния сензор на топката, за да валидира играта, показвайки графика само с едно електромагнитно колебание. Изображението предизвика силна вълна от международно недоволство поради липсата на запис на останалите физически въздействия върху топката.

Каспаров сподели анализа на експерта Мартин Литвак, който постави под въпрос надеждността на безжичния сензор, вграден в топката. Шахматистът отиде още по-далеч в оценката си и посочи липсата на прозрачност от страна на ФИФА. „Дори да имате пълна вяра в тази технология, това изисква да имате подобна вяра в отговорните лица от ФИФА, които я интерпретират и обявяват резултатите“, заяви бившият световен шампион.

Легендата на шаха не скри подозренията си за предполагаемо фаворизиране на португалския отбор на турнира, който се провежда в Северна Америка. За Каспаров обстоятелствата около решението оставят сериозни съмнения относно спортната истина на мача. „Липсата на прозрачност на всеки етап затруднява да не се вярва, че това е било явно ограбване, за да се осигури присъствието на Роналдо в следващата фаза“, обвини той на официалната си страница.

Златан Ибрахимович също сподели мнение, че съдиите подкрепят Кристиано.

Политическият активист подчерта още, че въвеждането на дигитални инструменти в царския спорт може да има обратен ефект на желания, ако не бъде правилно контролирано. „В корумпирани бюрократични системи, от политиката до спорта, повече правила и повече технологии често служат за предоставяне на повече възможности за манипулация“, завърши Каспаров.

Златан за Роналдо: Съдиите правят всичко, за да спечели Мондиала!
Златан за Роналдо: Съдиите правят всичко, за да спечели Мондиала!
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