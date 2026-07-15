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Тухел: Ще намерим начин да спрем Меси

  • 15 юли 2026 | 02:44
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Селекционерът на Англия Томас Тухел коментира плана за неутрализиране на аржентинската звезда Лионел Меси в предстоящия полуфинален сблъсък от Световно първенство. Мачът ще се състои днес от 22:00 часа.

„Напълно осъзнаваме, че не можем да го спираме постоянно и на 100%. Той е съвсем различен играч от Ерлинг Холанд, но ние се справихме много добре по свой собствен начин срещу Ерлинг, така че ще намерим начин и сега“, заяви Тухел.

„Мисля, че за първи път ще се изправя лично срещу него като треньор на отбор. Просто е невероятно как той всеки път намира изход от ситуациите, и то по толкова много различни начини. Той открива свободни пространства, намира точните моменти и според мен ключовото е, че целият отбор споделя тази идея. Те го подкрепят, помагат му и са готови той да се намеси и да промени хода на мача. Разбира се, ние ще се подготвим за това“, добави германският специалист.

„Можем ли да се подготвим, да намерим рецепта и да се вманиачим по нея? Не, но трябва да бъдем смели, трябва да сме дръзки, трябва да спрем подкрепата към Меси и да следим всички движения, които се случват, когато той е с топката“, завърши Тухел.

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Снимки: Gettyimages

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