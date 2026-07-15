Тухел: Ще намерим начин да спрем Меси

Селекционерът на Англия Томас Тухел коментира плана за неутрализиране на аржентинската звезда Лионел Меси в предстоящия полуфинален сблъсък от Световно първенство. Мачът ще се състои днес от 22:00 часа.

„Напълно осъзнаваме, че не можем да го спираме постоянно и на 100%. Той е съвсем различен играч от Ерлинг Холанд, но ние се справихме много добре по свой собствен начин срещу Ерлинг, така че ще намерим начин и сега“, заяви Тухел.

Thomas Tuchel has warned Lionel Messi that England “will find a way” to stop him.



“He finds spaces, he finds moments and I think the big thing is the whole team buys into that idea. They buy into the idea to support him, to help him, and they are just ready when he bursts into… pic.twitter.com/BNU6scj618 — Telegraph Football (@TeleFootball) July 14, 2026

„Мисля, че за първи път ще се изправя лично срещу него като треньор на отбор. Просто е невероятно как той всеки път намира изход от ситуациите, и то по толкова много различни начини. Той открива свободни пространства, намира точните моменти и според мен ключовото е, че целият отбор споделя тази идея. Те го подкрепят, помагат му и са готови той да се намеси и да промени хода на мача. Разбира се, ние ще се подготвим за това“, добави германският специалист.

„Можем ли да се подготвим, да намерим рецепта и да се вманиачим по нея? Не, но трябва да бъдем смели, трябва да сме дръзки, трябва да спрем подкрепата към Меси и да следим всички движения, които се случват, когато той е с топката“, завърши Тухел.

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Снимки: Gettyimages