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Нико О'Райли: За мен Меси е най-добрият футболист в историята

  • 14 юли 2026 | 12:14
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Английският национал Нико О'Райли е изключително мотивиран за „уникалната възможност“ да се изправи срещу Лионел Меси и да превърне в реалност мечтата си за световна титла.

О'Райли се утвърди като първи избор на селекционера Томас Тухел за поста ляв бек по време на Мондиала в Северна Америка. Предстои му обаче най-голямото предизвикателство досега – полуфиналният сблъсък с Аржентина в сряда.

На 39 години Меси прави поредния си впечатляващ турнир, като с осемте си гола до момента изведе действащите шампиони до финалната четворка на първенството.

Защитникът на Манчестър Сити, който е бил бебе по време на дебютния Мондиал на аржентинеца през 2006 г., не крие възхищението си и го определя като „най-добрия играч, докосвал някога футболен терен“.

„Нямам търпение“, заяви О'Райли пред „Би Би Си Радио 5 Лайв“. „Това е възможност, която се случва веднъж в живота. Той е към края на кариерата си. За мен лично Меси е най-добрият играч, докосвал някога футболен терен. Нямам търпение за това предизвикателство.“

„Знам, че има известна история между двата отбора и всички ще бъдат ентусиазирани. Трябва просто да отговорим на тяхната енергия и страст, и да се постараем още повече. Разбира се, те имат страхотни футболисти. Имат Меси, който според мен е най-добрият в света. Нямам търпение да играя срещу него. Това е голямо предизвикателство, голяма задача, но аз вярвам в себе си и ще видим какво ще се случи", добави О'Райли за talkSPORT.

21-годишният футболист разкри, че се опитва да фокусира мислите си, за да постига целите си, като се надява това да му помогне и сега. О'Райли не се страхува да мечтае и вече си е представял как Англия триумфира с титлата от Мондиал 2026.

„Винаги съм мечтал и съм си поставял цели да бъда в подобни позиции. Преди три години дадох интервю, в което казах, че искам да съм в отбора за Световното първенство и да играя за Манчестър Сити. Успях да осъществя тези две цели и мечти. Винаги е било в съзнанието ми, а сега съм тук и се наслаждавам на всяка минута“, сподели О'Райли.

„Това е нещо огромно в моя живот и кариера. Винаги вярвам и мечтая за следващите стъпки. Всяка вечер си представям празненствата, ако успеем, завръщането у дома, да видим как всички се радват... Би било невероятно. Просто имам манталитет на победител. Винаги искам да печеля. Ако вярваш в нещо, мечтаеш за него, говориш за него и имаш всичко необходимо, за да го приложиш на практика, можеш да го постигнеш“, завърши английският национал.

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