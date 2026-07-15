Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Мак Алистър: Само Меси може да повтори това, което Диего направи през 1986 г.

Мак Алистър: Само Меси може да повтори това, което Диего направи през 1986 г.

  • 15 юли 2026 | 00:12
  • 417
  • 0

Халфът на националния отбор на Аржентина Алексис Мак Алистър коментира предстоящия полуфинал на Световното първенство срещу тима на Англия. Двата отбора се срещнаха на четвъртфиналите на Мондиал 1986, когато Аржентина спечели благодарение на рецитал на Диего Марадона, като един от головете му е известен като „Божията ръка“.

„Всички искаме да играем в този мач, той е невероятно важен. Фактът, че играем срещу Англия, не променя нищо за мен. Те също имат играчи от най-висока класа. Надявам се да успеем да повторим случилото се през 1986 г. Но това, което направи Диего, е почти невъзможно. Подобно нещо е по силите само на Лео“, заяви Мак Алистър.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барса предлага 100 млн. евро и играчи, за да вземе Хулиан Алварес

Барса предлага 100 млн. евро и играчи, за да вземе Хулиан Алварес

  • 14 юли 2026 | 21:15
  • 2826
  • 3
Резултати от реваншите в първия квалификационен кръг на ШЛ

Резултати от реваншите в първия квалификационен кръг на ШЛ

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 11828
  • 2
Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

  • 14 юли 2026 | 20:56
  • 8947
  • 6
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 46400
  • 444
Скалони подготвя промяна за мача с Англия

Скалони подготвя промяна за мача с Англия

  • 14 юли 2026 | 20:27
  • 2395
  • 2
Световно със 64 отбора - кой подкрепя, кой е против и как би изглеждало то?

Световно със 64 отбора - кой подкрепя, кой е против и как би изглеждало то?

  • 14 юли 2026 | 20:07
  • 5185
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

  • 14 юли 2026 | 22:20
  • 121454
  • 543
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 46400
  • 444
Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

  • 14 юли 2026 | 19:24
  • 35457
  • 66
Веласкес: Показахме изключителна зрялост

Веласкес: Показахме изключителна зрялост

  • 14 юли 2026 | 22:50
  • 5792
  • 19
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
  • 17730
  • 16
Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

  • 14 юли 2026 | 20:56
  • 8947
  • 6