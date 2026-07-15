Мак Алистър: Само Меси може да повтори това, което Диего направи през 1986 г.

Халфът на националния отбор на Аржентина Алексис Мак Алистър коментира предстоящия полуфинал на Световното първенство срещу тима на Англия. Двата отбора се срещнаха на четвъртфиналите на Мондиал 1986, когато Аржентина спечели благодарение на рецитал на Диего Марадона, като един от головете му е известен като „Божията ръка“.
„Всички искаме да играем в този мач, той е невероятно важен. Фактът, че играем срещу Англия, не променя нищо за мен. Те също имат играчи от най-висока класа. Надявам се да успеем да повторим случилото се през 1986 г. Но това, което направи Диего, е почти невъзможно. Подобно нещо е по силите само на Лео“, заяви Мак Алистър.
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