Полицията в Атланта е взела сериозни мерки преди сблъсъка Англия - Аржентина

Полицията в Атланта засилва мерките за сигурност за полуфинала на Световното първенство между Англия и Аржентина в сряда, предвид политическия контекст и предишните сблъсъци между феновете им. „Докато Атланта се готви да бъде домакин на предстоящия полуфинален мач от Световното първенство по футбол и посреща огромен брой посетители, полицейското управление на Атланта засили обществената сигурност в целия град“, се казва в изявление на органите на реда.

„Допълнителен персонал и ресурси вече са разположени и ще продължат да бъдат стратегически разпределени в и около местата за събития, развлекателните райони и други зони с висок трафик, за да се осигури безопасно и приятно преживяване за всички. Тези мерки са предназначени да защитят обществеността, да възпрепятстват престъпната дейност и да гарантират, че жителите и посетителите могат безопасно да се насладят на това историческо събитие“, добавят от полицията.

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Според аржентинския вестник "Ла Насион" властите са класифицирали мача като най-високо ниво на риск за евентуално проблеми. Хотелите на двата отбора ще бъдат охранявани от по-големи полицейски екипи. Войната за Фолкландските острови през 1982 година между Великобритания и Аржентина и продължаващите претенции за суверенитет на южноамериканците се разглеждат като гореща точка за феновете, докато голът „Божията ръка“ на Диего Марадона през 1986-а все още дразни английските фенове.

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Снимки: Gettyimages