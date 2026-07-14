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Отпаднаха големите притеснения за Тухел преди полуфинала с Аржентина

  • 14 юли 2026 | 08:23
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Халфът на Арсенал Деклан Райс ще бъде готов за полуфиналния сблъсък от Световното първенство срещу Аржентина. Един от ключовите играчи в състава на Томас Тухел бе болен преди 1/4-финала с Норвегия и след двубоя селекционерът разкри, че той е прекарал по-голямата част от предишните три дни на легло. Райс бе заменен на почивката на 1/4-финалния сблъсък, а опасенията на Острова бяха свързани с това, че той не е напълно възстановен. Вчера обаче Райс е тренирал нормално и е уверил медицинския щаб на "трите лъва", че ще бъде напълно готов за утрешния двубой.

Халфът имаше и проблеми с подколянното сухожилие и гърба, като призна, че още от декември играе с неврологична болка.

Другата важна новина е, че най-добрият играч на Англия на Мондиал 2026 - Джуд Белингам, също ще започне. Имаше един момент в мача с Норвегия, в който звездата на Реал Мадрид се хвана за рамото. В интервютата след мача също се виждаше как той на няколко пъти се държи за лявото рамо, което оперира през миналото лято. Това пък даде надежди на медиите в Аржентина, че Белингам може да не е готов да започне. Такава опасност обаче няма.

Нико О'Райли и Езри Конса, които имаха известни проблеми по време на мача с Норвегия, също ще бъдат на разположение.

В момента единственото колебание за стартовия състав на Тухел изглежда е свързано отново с това кой ще започне като десен бек - Рийс Джеймс, Джед Спенс или Езри Конса. Иначе по десния фланг на атаката изглежда ще стартира Букайо Сака, който ще замени Нони Мадуеке, който бе неубедителен срещу Норвегия.

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Снимки: Imago

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