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Джон Тери за Джуд Белингам: Напомня ми на Зидан

  • 14 юли 2026 | 16:06
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Легендарният капитан на Челси и Англия Джон Тери даде интервю за ФИФА, в което обсъди прекрасното представяне на Джуд Белингам на Мондиал 2026 и шансовете на "трите лъва" да се справят с Аржентина.

Звездата на Реал Мадрид отбеляза и двата гола при триумфа на Англия над Норвегия на четвъртфинала, надграждайки дубъла си при епичната победа с 3:2 над съдомакините Мексико на осминафиналите. Белингам стана първият халф, отбелязал шест гола на Световно първенство, а бившият капитан на Англия Тери сравни героичните му изяви с влиянието на Зинедин Зидан по време на пътя на Франция към славата през 1998 г. и на финала през 2006 г.

„Казах в началото на това Световно първенство, че ми напомня за Зидан. Той дърпа този отбор в момента. Мисля, че е от световна класа. Освен това, когато го слушате извън терена, той има истинско спокойствие.

Честно казано, не се притеснявам от Аржентина. Мисля, че имаме по-добрият отбор, ако се гледа човек за човек. Знаете ли какво харесвам в този английски отбор в момента? Имахме големи моменти. Имаме добър отбор, но сякаш всичко е на наша страна. Сякаш сега е моментът на Англия", заяви Тери.

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