Кейн: Ситуацията между Белингам и Тухел беше преекспонирана, намираме се тук заради сплотеността ни

Капитанът на националния отбор на Англия по футбол Хари Кейн отрече слуховете за разделение в състава и настоя, че играчите са "напълно сплотени" преди полуфинала на Световното първенство срещу Аржентина.

"Трите лъва" запазиха мястото си сред най-добрите четири тима с успех над Норвегия с 2:1 насред екстремната жега в Маями, но след срещата голмайсторът Джуд Белингам остана недоволен от думите на селекционера Томас Тухел, че съставът му не е играл добре. Белингам дори сякаш постави под въпрос авторитета на германския наставник, намеквайки, че той "не знае какво е да играеш при такива условия".

"Когато играеш подобен мач и те питат въпрос пет минути след последния съдийски сигнал, и не знаеш какво точно е казал мениджърът, какво искате да каже Джуд? Точно бяхме преминали през трудна битка. Беше много тежко. Лесно е да се правят опити да се създаде това разделение - изглежда като типично английско нещо, което се случва при тези големи турнири. Точно обратното е. Намираме се тук заради сплотеността ни - не само между играчите, но с треньорът и неговият щаб. Нещата понякога се преекспонират", обясни Хари Кейн.

Нападателят посочи, че по-директният подход кара Томас Тухел да бъде елитен наставник, но настоя, че въпреки това той винаги се отнася с позитивизъм към състава.

"Разбираме го. Играчите на терена знаят по-добре от всекиго дали играеш добре, или не, това е част от футбола. Разбираме какво имаше предвид треньорът, той помага на групата толкова много. Той каза, че нагласата ни, която понякога е най-сложната част, е на най-високо ниво и се намираме на него от доста време. Той не крие чувствата си и хората оценяват това. Когато говори, никога не е по сценарий. Това го прави такъв, какъвто е. Когато идва натурално, вярваш в това, което казва, както и в неговия подход. Има причина той да е един от най-добрите мениджъри в света. Разбираме го. През последните две години го опознахме и знаем какво го прави щастлив", обясни Кейн.

В опит да стигне до втория си финал в исторически план и първи от 1966 година, когато спечели единствената си титла от световни финали, Англия трябва да премине през действащия шампион Аржентина на стадиона в Атланта утре вечер от 22:00 часа българско време.

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