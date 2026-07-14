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Пикфорд е сигурен, че този отбор на Англия няма да се поддаде на провокации срещу Аржентина

  • 14 юли 2026 | 08:36
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Англия ще поднови съперничеството си с Аржентина тази седмица в полуфинал на Световното първенство, 28 години след скандалния червен картон на Дейвид Бекъм за удар срещу Диего Симеоне.

Джордан Пикфорд е категоричен, че Англия няма да се поддаде на „тъмните изкуства“ на Аржентина, както направи Дейвид Бекъм през 1998 г.

На Острова се тревожат, че „албиселесте“ няма да се поколебаят да използват провокации в опита си да защитят световната си титла, но Пикфорд вярва, че „трите лъва“ на Томас Тухел са твърде хитри, за да се хванат на въдицата.

Запитан колко е важно Англия да запази самообладание, той отговори: „Да, мисля, че през целия турнир видяхте нашето желание да печелим единоборства, но не сме влизали в никакви спречквания или нещо подобно.

Проявявахме голямо уважение по време на игра. Независимо дали решенията са в наша полза, или не, ние просто се пренастройваме, продължаваме напред и оставяме футболът да говори.

Мисля, че точно това правихме през целия турнир. Освен Джаръл [Куанса], нямахме никакви наказания, втори жълти картони или нещо от този род.

Това просто показва манталитета, който притежаваме, и че не се въвличаме в подобни неща. Оставаме концентрирани и единни.“

Бекъм, който бе изгонен преди 28 години за ритник срещу Диего Симеоне, не само позволи на Англия да използва тренировъчната база на Интер Маями, но и страстно подкрепяше „трите лъва“ срещу Норвегия на „Хард Рок Стейдиъм“ в събота.

Въпреки че Пикфорд, който вече е рекордьор по мачове за Англия на световни първенства с 18 участия, е наясно с пламенната история между двете нации, той не вижда смисъл от въвличане в яростта на двубоя.

Той продължи: „Мисля, че това е просто футболен мач и феновете на двата страстни отбора отиват там, за да гледат футбол от най-високо ниво, това е всичко.

Това обединява феновете, обединява нациите, а това са две горди нации, това е ключовото. И двете сме горди нации. Футболът ще говори на терена, а що се отнася до съдиите, това е тяхната работа. Не можем да контролираме този аспект и трябва просто да се съсредоточим върху футбола.“

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