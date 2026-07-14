Скалони подготвя промяна за мача с Англия

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони планира промяна в средата на терена за двубоя с Англия. Според аржентински медии той възнамерява да остави на резервната скамейка Родриго Де Пол и да пусне на негово място Нико Гонсалес.

SCALONI TEM 3 PLANOS CASO DE PAUL FIQUE FORA DA SEMIFINAL! 🇦🇷



Rodrigo De Paul ainda é dúvida, e a comissão técnica da Argentina trabalha com três possíveis mudanças para substituí-lo:



🔹 Opção 1: Nico González entra pela esquerda, Mac Allister muda para a direita e a equipe… pic.twitter.com/RogQJ4ZCk3 — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 14, 2026

Играчът, който е собственост на Ювентус, но прекара миналия сезон под наем в Атлетико Мадрид, имаше сериозен принос за победите на "гуачосите" на Световното първенство в Северна Америка, въпреки че беше резерва. Той се включи от пейката в пет от шестте мача на тима и бе на терена при драматичните успеих над ДР Конго, Египет и Швейцария.

Скалони се колебае и за поста десен бек, където е възможно Нахуел Молина да бъде предпочетен пред Гонсало Монтиел. На върха атаката се очаква отново да е Хулиан Алварес, а не Лаутаро Мартинес. Алварес вкара фантастичен гол в продълженията срещу Швейцария.

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Снимки: Gettyimages