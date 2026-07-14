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Янтра привлече познато име

  • 14 юли 2026 | 19:48
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Янтра привлече познато име

ОФК Янтра (Габрово) привлече десния защитник Кольо Станев.

На 24 години той вече има зад гърба си впечатляващите 9 сезона в мъжкия футбол, натрупвайки сериозен опит както в Първа, така и във Втора лига.

Роден на 10 октомври 2001 година, Станев е юноша на Етър и дебютира за представителния тим на великотърновци едва на 15-годишна възраст, а на 16 записва и първия си мач в Първа лига. През следващите години се утвърждава като един от най-постоянните футболисти на „болярите“, записвайки над 140 официални мача с виолетовия екип. Има шест реализирани попадения - по три в Първа и Втора лига и близо 20 асистенции. През изминалия сезон беше част от състава на Добруджа в efbet Лига.

Освен богатия си опит в професионалния футбол има и участия за националните отбори на България U18, U19 и U21.

Станев е универсален футболист, който се чувства еднакво добре като десен защитник, десен халф или крило. Отличава се с динамика, работоспособност и активно включване в офанзивните действия – качества, които ще дадат още повече варианти на треньорския щаб.

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