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Янтра задържа титулярния си вратар

  • 30 юни 2026 | 18:10
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Янтра задържа титулярния си вратар

Титулярният вратар на Янтра (Габрово) Християн Василев остава в клуба. Това ще бъде пети пореден сезон за стража при "ковачите".

Мартин Райнов остава в Янтра
Мартин Райнов остава в Янтра

"Последната преграда остава! Християн Василев ще продължи да пази вратата на Янтра и през новия сезон! Предстоящата кампания ще бъде пета за вратаря с екипа на родния му клуб. За това време той се утвърди като една от водещите фигури в отбора и заслужено носи лентата като втори капитан на "ковачите".

До момента Християн има 106 мача за Янтра, а в 38 от тях е запазил вратата си "суха". Само през изминалия сезон той записа впечатляващите 15 "сухи мрежи" и беше сред основните фигури за най-силното представяне на Янтра в последните десетилетия. Защото зад всеки силен отбор стои вратар, на когото можеш да разчиташ. Продължаваме заедно, Християне!", написаха от стадион "Христо Ботев".

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Снимки: Startphoto

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