Янтра си върна любимец на феновете, шестима напуснаха "ковачите"

Янтра представи първото си ново попълнение. Това е любимецът на габровската публика Айвън Ангелов, който за последно беше част от Фратрия.

Техничният офанзивен футболист има богат опит в efbet Лига и Втора лига, като в кариерата си е защитавал цветовете на Беласица, Локомотив (Пловдив), ЦСКА 1948 и Спартак (Варна). При предишния си престой в Янтра, продължил година и половина, Айвън записа 8 гола и 11 асистенции, превръщайки се в един от най-обичаните играчи на отбора.

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В същото време стана ясно, че след изтичането на договорите им клубът се разделя с Георги Бабалиев, Денислав Ангелов, Станислав Дюлгеров, Велислав Боев и Георги Димитров. Междувременно Божидар Пенчев, който остави отлични впечатления с изявите си през пролетния полусезон с екипа на "ковачите", беше привлечен от Септември.

Подготовка с първия отбор започнаха и трима юноши на клуба, които през миналия сезон защитаваха цветовете на Янтра в Елитната група до 18 години. Към състава се присъединиха и футболисти, които ще изкарат пробен период.

Пред отбора предстоят седмици на усилена работа и интензивни натоварвания. Първата контролна среща е насрочена за 24 юни, когато Янтра ще се изправи срещу Черно море.

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