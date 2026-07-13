Янтра смени съперника за последната си контрола

Янтра ще изиграе в края на тази седмица последната си контрола преди старта на новия сезон във Втора лига. Съперник в нея ще бъде третодивизионният Крумовград, а двубоят ще се проведе в петък на стадион "Трейс Арена" в Стара Загора.

Предварителните планове бяха последната проверка да бъде с Етър във Велико Търново. Те обаче се промениха след тегленето на жребия за програмата, който определи двата състава да се срещнат във втория кръг на стадион "Ивайло".

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