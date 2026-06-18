Янтра подсили защитата с познато име

Александър Георгиев е новото попълнение на Янтра!

28-годишният ляв защитник пристига в Габрово след престой в Спартак (Варна) и носи със себе си сериозен опит от елитния футбол. Роденият в Търговище футболист е юноша на Светкавица и преминава през школата на Литекс, а в кариерата си е носил екипите на ЦСКА, Септември (София), Етър, Арда, Крумовград и Спартак (Варна).

Георгиев е бивш юношески и младежки национал на България и има близо 150 мача в родния елит зад гърба си. Футболист, който съчетава стабилност в защита, активна игра по целия ляв фланг и богат опит на високо ниво.

С неговото привличане Янтра добавя още качество и конкуренция в състава преди старта на новия сезон.

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