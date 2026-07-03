Янтра се раздели с двама футболисти

Янтра (Габрово) обяви раздяла с двама футболисти. Навръх 26-ия си рожден ден Контантин Иванов премина във втородивизионния румънски ЧСМ Олимпия Сату Маре, а Георги Бабалиев ще се подвизава в Киргизстан. Той ще играе в местния Алай.

Янтра задържа титулярния си вратар

Ето какво пишат за двамата си футболисти от Янтра:

Не сбогом, а до скоро: Коко Иванов поема към Румъния след шест сезона с Янтра

Навръх своя 26-и рожден ден Konstantin Ivanov приема ново предизвикателство. След шест сезона с екипа на Янтра, снажният бранител реши да продължи развитието на кариерата си зад граница и подписа договор за 1+1 години с румънския втородивизионен тим ЧСМ Олимпия Сату Маре.

Коко Иванов свърза цялата си досегашна кариера в мъжкия футбол с Янтра. Той пристигна в Габрово като млад състезател, разви се и израсна като играч тук и се превърна в един от символите на отбора след завръщането му в професионалния футбол. През годините нееднократно е споделял, че чувства Габрово като свой втори дом.

За шестте си сезона с бяло-зеления екип защитникът записа 153 официални мача и реализира едно попадение, утвърждавайки се като един от най-постоянните футболисти в състава на „ковачите“.

След изтичането на договора му в края на юни, Коко избра да поеме по нов път, но не казва „сбогом“, а само „до скоро“.

„Благодаря на всички „главни виновници“ клубът Янтра да бъде там, където е днес. Благодаря на всеки човек в и около клуба, който още от първия ден ме прие с отворени обятия, усмивка и уважение. Специални благодарности и към моите прекрасни съотборници. Заедно споделяхме една съблекалня, преминахме през трудни моменти, радвахме се на победи, подкрепяхме се след загуби и създадохме приятелства и спомени, които ще останат с мен завинаги.

Благодаря и на ръководството за доверието, подкрепата и възможността да бъда част от този клуб. И не на последно място – благодаря на феновете. Вашата подкрепа, независимо от резултатите, винаги се усещаше. Именно заради хора като вас футболът е толкова специален.

Тръгвам си с много хубави спомени, ценни уроци и искрена благодарност към всеки, който беше част от този път. Пожелавам на Янтра още много успехи, победи и поводи за гордост! Това не е сбогом, а само едно „до скоро“.“

Бъди успешен, Коко! Благодарим ти за шестте години вярност към зелената фланелка и ти пожелаваме късмет в новото предизвикателство.

Винаги един от „ковачите“! Само Янтра!

Янтра се превърна в трамплин към чуждестранния футбол за още един футболист. Бившото крило на „ковачите“ Георги Бабалиев беше представен официално като ново попълнение на киргизстанския Алай.

Тимът от град Ош се състезава в Премиер лигата на Киргизстан и към момента заема шестото място във временното класиране. Ош е вторият по големина град в страната след столицата Бишкек и има население от около 320 000 души.

Алай е сред най-успешните клубове в Киргизстан. В своята история отборът, известен през годините и с имената Ош, Шахтьор и Динамо-Алай, е четирикратен шампион на страната, двукратен носител на националната купа и трикратен носител на Суперкупата.

Пожелаваме успех на Георги Бабалиев в новото предизвикателство и късмет с екипа на Алай!

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