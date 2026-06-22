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Важен играч преподписа с Янтра

  • 22 юни 2026 | 16:37
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Важен играч преподписа с Янтра

Тони Иванов поднови договора си с Янтра и ще продължи да носи зелено-белия екип. Предстоящият сезон ще бъде седми за крилото в представителния отбор на родния му град. През годините той се превърна в един от лидерите на тима и любимец на габровските футболни фенове.

До момента той има 157 мача за Янтра, в които е реализирал 10 гола и е направил 25 асистенции.

Янтра подсили защитата с познато име
Янтра подсили защитата с познато име

Възпитаник на академията на Лудогорец, Тони е преминал още през отборите на ЦСКА 1948, Етър, Локомотив (ГО), Славия и Монтана, но сърцето му продължава да бие за отбора на родния град.

"Защото има футболисти, които идват и си тръгват. Има и такива, които остават. Тони Иванов остава при „ковачите“!", написаха от клуба.

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