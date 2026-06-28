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Фратрия взе юноша на градски съперник

  • 28 юни 2026 | 23:42
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Фратрия взе юноша на градски съперник

Амбициозният проект Фратрия, който се размина на косъм с промоцията в елита през миналия сезон, продължава да работи по селекцията за окомплектоването на отбора през новата кампания, за да бъде конкурентноспособен и през идната година във Втора лига. “Братлетата” се похвалиха, че са взели играч на един от тимовете, с които се бориха за първите две позиции във втория ни ешелон - Янтра (Габрово), който дори стигна и до бараж със Септември. Това е Велислав Боев, който дори е юноша на градския съперник на Фратрия - Спартак (Варна).

“Добре дошъл във Фратрия, Велислав Боев!

С голямо удоволствие приветстваме Велислав Боев в семейството на Фратрия!

Млад, амбициозен и доказал качествата си както в клубния футбол, така и с повиквателни за националния отбор на България U21, Велислав пристига с желание за развитие, характер и готовност да се бори за всяка топка.

Вярваме, че с професионализма, енергията и отдадеността си той ще бъде важна част от нашия отбор и заедно ще постигнем нови успехи.

Пожелаваме ти здраве, силен сезон и много незабравими моменти с екипа на Фратрия!

Добре дошъл, Велислав!”, написаха на страницата си във Facebook от втородивизионния клуб.

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